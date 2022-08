Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян.

Об этом он сказал в своей вступительной речи на дебатах в Испании о будущем Европы, трансляция которых велась в Twitter.

"Это очень спорное предложение… Одни страны уже приняли определенные меры в этом плане, другие не собираются их поддерживать. Не думаю, что это хорошая идея — запрещать въезд всем россиянам. Нам нужно быть более избирательными", — сказал Боррель.

По словам дипломата, крупнейших российских бизнесменов не должны пускать в ЕС, но есть много россиян, "которые хотят уехать из страны, но не готовы там находиться в такой ситуации".

"Europe must learn to speak the language of power."



🇪🇺🌐 In session I of #QuoVadisEuropa, HR/VP @JosepBorrellF will discuss with @SylvieKauffmann "The Birth of the Geopolitical Europe" and its role in the international order. https://t.co/SkHu2HBGSI