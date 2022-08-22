Глава европейской дипломатии Боррель выступил против полного запрета на визы для россиян
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян.
Об этом он сказал в своей вступительной речи на дебатах в Испании о будущем Европы, трансляция которых велась в Twitter.
"Это очень спорное предложение… Одни страны уже приняли определенные меры в этом плане, другие не собираются их поддерживать. Не думаю, что это хорошая идея — запрещать въезд всем россиянам. Нам нужно быть более избирательными", — сказал Боррель.
По словам дипломата, крупнейших российских бизнесменов не должны пускать в ЕС, но есть много россиян, "которые хотят уехать из страны, но не готовы там находиться в такой ситуации".
"Europe must learn to speak the language of power."
🇪🇺🌐 In session I of #QuoVadisEuropa, HR/VP @JosepBorrellF will discuss with @SylvieKauffmann "The Birth of the Geopolitical Europe" and its role in the international order. https://t.co/SkHu2HBGSI— European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) August 22, 2022
Напомним, что, по данным СМИ, главы МИД Евросоюза обсудят "значительное сокращение" выдачи виз россиянам в последний день лета.
Die Welt пишет, что ограничение виз для туристов из РФ "раскололо ЕС". В то время как страны с болезненными воспоминаниями о временах советской власти настаивают на запрете виз, западноевропейские страны, такие как Германия, Франция и Нидерланды, выступают против, пишет издание.