Ограничение виз для российских туристов, против которого выступили недавно Греция и Кипр, "раскололо Европейский Союз".

Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

"Все больше стран устанавливают ограничения на свободу передвижения и единолично ограничивают выдачу шенгенских виз россиянам. Теперь требование запрета на въезд в ЕС становится все громче, но Германия его блокирует", - пишет издание.

В то время как страны с болезненными воспоминаниями о временах советской власти настаивают на запрете виз, западноевропейские страны, такие как Германия, Франция и Нидерланды, выступают против, добавили в издании.

Ранее сообщалось, что в последний день лета главы МИД Евросоюза обсудят "значительное сокращение" выдачи виз россиянам.

Вместе с тем, в Эстонии решили не впускать в страну россиян с визами, которые им выдадут другие страны ЕС.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

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