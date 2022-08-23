Во вторник, 22 августа, в Украине идет уже 181-й день войны с Россией.

В Донецкой области продолжаются атаки на Соледар, Зайцево под Бахмутом и на сам Бахмут. Под Авдеевкой "ДНР" снова атаковала Первомайское, Невельское, Опытное, Красногоровку.

В Харьковской области под Изюмом продолжается давление россиян в направлении Барвенково.

В Херсонской области были новые удары по мостам - в частности, Антоновскому. Также были удары по Новой Каховке, где находится еще один мост через Днепр.

Тем временем украинцев призывают быть особенно бдительными в ближайшие дни и не игнорировать сигналов воздушной тревоги, поскольку есть угроза российских обстрелов на День независимости. В Киеве до 25 августа сократили работу всего общественного транспорта. В Краматорске в эти дни не будет работать даже почта и банки.

Подробнее об этом читайте в итогах за 22 августа.

Ниже хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется

23 августа

10:27 Зеленский публикует видео ко Дню украинского флага.

10:02 Свежий отчет разведки Британии посвящен Антоновскому мосту:

- На выходных Россия, вероятно, начала перебрасывать баржи для строительства прочного наплавного моста рядом с поврежденным Антоновским автомобильным мостом.

- В течение нескольких недель российские войска и местные жители полагались на паромную переправу через водный путь. Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность пункта пропуска по сравнению с паромной переправой.

- Наплавной мост, вероятно, все еще будет уязвим для украинских наступательных действий.

10:00 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 19 февраля коллеги из стран Большой семерки и ЕС убеждали его в том, что большой войны не будет.

"Я был 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности вместе с президентом. Я принимал участие во встрече министров иностранных дел стран Большой семерки и Европейского Союза. Несколько министров подошли ко мне, и тихонько на ухо сказали, мол, вы не спешите, у нас есть свои оценки, мы не считаем, что будет великая война", - сказал Кулеба в эфире ICTV.

Кулеба считает утверждение, что Украина не готовилась к войне - "манипуляцией и выдергиванием отдельных фактов из контекста".

Он заявил, что "у нас была ограниченная информация, но мы воспринимали ее серьезно".

"И на дипломатическом треке работали именно на предотвращение войны, и на укрепление Украины в случае войны", - заявил Кулеба.

Напомним, на днях Кулеба признался, что сам не верил в большую войну.

Он полагал, что военные действия будут локальными - только на Донбассе.

"В том, что война будет такой, я был уверен вплоть до 24 февраля. Первая ракета, которая на Киев упала, показала, что я ошибался, и это будет совершенно другая война", - заявлял Кулеба.

09:50 Сегодня в Киев с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда.

В ходе визита состоятся двусторонние переговоры между Дудой и Зеленским и делегациями, посвященные ситуации в Украине, гуманитарной, военной и экономической поддержке, двустороннему сотрудничеству.

Дуда также поучаствует в онлайн-саммите Крымской платформы, сообщает пресс-служба администрации президента Польши.

09:42 Из-за обстрела ЗАЭС погиб работник станции.

Слесарь цеха тепловой автоматики и измерений Владислав Митин 1996 года рождения получил ранения, когда был в такси.

Его госпитализировали, но от тяжелых ранений он через несколько часов умер в реанимации, сообщили в "Энергоатоме".

09:30 Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с угрозой ракетных ударов.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

"Госдепартамент владеет информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

В связи с этим, посольство "призывает американских граждан покинуть Украину сейчас, используя доступные частные варианты наземного транспорта, если это безопасно".

09:27 В Харькове и области случились пожары из-за ночных обстрелов, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В 6 утра противник обстрелял Киевский район Харькова, было попадание в частный дом. Обошлось без пострадавших.

Также был пожар в с.Коробочкино после обстрела в 6 утра, информация о пострадавших уточняется.

Также вчера в 21:30 начался пожар после попадания трех ракет в тепличное хозяйство в Чугуевском районе, обошлось без пострадавших.

В 4:40 случился масштабный пожар на предприятии в Новобаварском районе, его тушили до 6:30. Также без пострадавших. Причины этого пожара устанавливаются.

За сутки в Харьковской области ранены двое человек.

09:16 У агентств по оказанию помощи осталось слишком мало денег для борьбы с мировыми кризисами из-за внимания богатых стран к Украине, пишет The New York Times.

Гуманитарное управление ООН с начала года запросило для помощи украинцам более $6 млрд, и собрать это сумму удалось без проблем.

Тем временем Гаити получило 11% от нужного объема гумпомощи, Сальвадор — 12%, Бурунди — 14%, Мьянма — 17%.

Для крупнейших в мире гуманитарных кризисов, от которых страдают жители Сирии, Афганистана, Йемена и Эфиопии, уровень финансирования "несколько выше, но все же намного ниже, чем для Украины", - пишет издание.

"Это самый большой дефицит финансирования, который мы когда-либо видели", - рассказал глава Управления ООН по гуманитарной и чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

Этому подразделению ООН и частным организациям, с которым оно работает, в том году нужно собрать в $48,7 млрд, чтобы помочь более 200 млн человек, но пока удалось получить менее трети от этой суммы.

09:00 Спасатели рассказали, как начался пожар на территории Шевченковского приборостроительного завода в Харькове.

Сообщение о пожаре поступило в 4:41. Горело 4-этажное эксплуатируемое здание. Пламя охватило около 5000 квадратных метров.

Горели опилки на первом этаже здания, деревянные оконные рамы с первого по четвертый этажи, а также кровля здания предприятия.

Как это все загорелось - пока устанавливается.

Огонь удалось локализовать в 6:30. Идет ликвидация пожара. Жертв и пострадавших нет.

08:46 Осенью в Украине значительно подорожают овощи, цены на них поднимутся сразу на 10-15%.

Как сообщил заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук, с начала войны цены на продукты в Украине выросли на 20-30%. Сейчас цена сдерживается сезонным фактором, поскольку в сезон сбора овощей увеличивается предложение. Однако уже осенью стоит ожидать скачка цен.

"Картофель, огурцы, томаты и другие овощи подешевели, сезонный фактор будет продолжаться до октября месяца. Учитывая то, что определенное количество украинцев выехали заграницу, это также способствовало снижению цен на сезонные овощи. Но осенью вырастут расходы на хранение овощей, поэтому следует ожидать после октября увеличения цены на 10-15% на все группы", - сказал Марчук на брифинге.

По его словам, осенью может вырасти также цена на хлеб и хлебобулочные изделия из-за того, что благодаря возобновлению аграрного экспорта в Украине будет расти стоимость зерна на внутреннем рынке.

08:45 Жителям Севастополя в мессенджеры начали приходить сообщения о том, что в ближайшие дни лучше не выходить на улицу и при сигналах тревоги идти в бомбоубежища.

Скриншоты публикуют местные телеграм-каналы. Они добавляют, что официально таких воззваний местные власти не делали. И скорее всего это фейковая рассылка.

08:44 После ночного обстрела в Славянске сегодня сгорел частный дом. Жертв нет, сообщил мэр города Вадим Лях.

08:40 Ночью войска РФ обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. В результате погибла женщина, ранения получили три человека, сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

Погибшая - 45-летняя жительница Зеленодольской громады. В больницу с ранениями попал ее муж.

В Марганце в результате обстрела ранения получили две местные жительницы - 61 и 63 лет. В городе повреждены 6 домов, газопровод и водопровод.

В Червоногригоровской громаде повреждены 10 домов и линия электропередач. Без света остались до тысячи человек

08:15 Почти треть населения Украины покинула свои дома после начала войны.

Это крупнейший миграционный кризис с конца Второй мировой войны, сообщило вчера Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Сейчас людей ждет "колоссальное испытание", поскольку непонятно, как долго будет продолжаться война, и что их ожидает зимой, говорится в декларации.

08:04 Российское агентство РИА Новости сообщает, что взяло интервью у отца Натальи Вовк, которую ФСБ обвинило в убийстве Дарьи Дугиной.

На видео мужчина с закрытым лицом рассказывает, что:

- за несколько дней до взрыва дочь звонила ему и утверждала, что из Литвы.

- заявил, что Вовк служила в рядах ВСУ, но не в "Азове".

- Наталья ездила во Францию как беженка, потом вернулась в Польшу, а оттуда в Украину.

Где сейчас проживает "отец Натальи Вовк" и является ли им мужчина на видео - пока неизвестно.

08:03 Западные партнеры начали готовить ВСУ к ближним контактным боям. Такие выводы делает New York Times, анализируя последние поставки вооружения Киеву.

В новый пакет помощи США входят 40 бронетранспортеров, оснащенных катками для разминирования, а также более легкие гаубицы и безоткатные орудия с дальностью стрельбы в несколько сотен метров.

Также там есть ракетные установки с дальностью до трех миль, что намного меньше, чем нынешнее расстояние между ВСУ и армией РФ на некоторых участках фронта. Речь о ракетах TOW, которые можно установить на обычный пикап.

Источник в администрации Байдена заявил изданию, что новые поставки призваны повысить мобильность украинской армии прежде всего на юге.

При этом эксперты разошлись во мнениях. Одни считают, что это подготовка к украинскому наступлению.

Другие говорят, что США отдали Украине то, что можно было безболезненно достать из запасов, не нарушая боеспособности самой американской армии. А наступление сейчас вести бессмысленно из-за превосходства России в вооружениях, и наилучшей тактикой будет война на истощение противника.

08:02 Ещё до взрывов и воздушной тревоги, местные паблики в Харькове публиковали видео большого пожара на территории одного из предприятий города (приборостроительный завод имени Шевченко) - сильно горело здание.

Причины пожара пока неизвестны.

08:02 Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что обстреляли Киевский район города.

"Попадание в частный дом, без пострадавших", - сообщил Терехов.

08:01 Россия усилит удары по инфраструктуре и органам власти в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

"У нас есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни", — сказал чиновник.

По его словам, к таким выводам пришла американская разведка.

Ранее об угрозе российских ударов на День независимости сообщала украинская разведка.

08:00 Сводка Генштаба ВСУ на утро 23 августа. Ключевое:

1. Под Бахмутом - неудачные для противника штурмы Соледара и Кодемы. Также вел разведку боем в сторону Зайцево.

2. Под Авдеевкой - наступление "ДНР" на Красногоровку (северную) и Первомайское. Безуспешно, пишет Генштаб.

3. На угледарском направлении противник атаковал Новомихайловку и Золотую Ниву (успеха не имел).