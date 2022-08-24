Одна из главных угроз для Украины – это усталость мирового сообщества от войны.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

"Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, и с этой угрозой нужно работать, потому что нам нужно говорить, общаться, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Потому что это очень, очень опасно для нас", – сказал он.

При этом, по словам Резникова, "худший сценарий" для Украины уже невозможен.

"Мы находимся на этапе стабилизации всей линии фронта с небольшим перемещением подразделений", – сказал он.

Резников высказал мнение, что Украина стоит на пороге "нового этапа" войны – начала контрнаступательной кампании.

Напомним, во время встречи в формате "Рамштайн" партнеры Украины заявили, что они не устали от войны.

Однако при этом официальные лица в Евросоюзе обеспокоены, что консенсус о поддержке Украины может рухнуть из-за суровой зимы.

Ранее мы писали, что, по словам Владимира Зеленского, Украина не согласится заморозить линию фронта в угоду России.