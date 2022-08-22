Официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус о поддержке Украины может рухнуть. Континент вступает в "суровую зиму роста цен на продовольствие, нехватки энергии для обогрева домов и реальной возможности рецессии".

Об этом пишет CNN.

Следующие несколько месяцев будут самыми тяжелыми для европейских стран с начала войны, полагает CNN. Граждане почувствуют сокращение стоимости жизни, а некоторым придется сделать выбор между отоплением и едой. Многие западные официальные лица заявили CNN о своей обеспокоенности тем, что в какой-то момент политические лидеры могут решить, что лучше всего выступить посредником в мирном соглашении и подорвать концепцию Киева о выводе российских войск на прежние границы.

Помимо энергетических вопросов, есть проблемы и с оружейными поставками. Европейские чиновники опасаются, что западная стратегия вооружения украинцев становится "краткосрочным решением долгосрочной проблемы: войной без четкого конца".

"Большинство официальных лиц признают, что никто не знает, чем закончится этот конфликт", - говорится в материале. Поэтому "мир начинает испытывать усталость от войны", которая заходит в тупик.

"Еще в феврале было легко присоединиться к антипутинской поддержке. Но сейчас война находится в скучной стратегической стадии. Меньше ежедневных приобретений и потерь и меньше возможностей для фото", - заявил высокопоставленный дипломат НАТО.

"Жестокая правда в том, что со временем переговоры с Путиным уже не вызовут такого беспокойства у стран, которые не имеют общей границы с Россией и, откровенно говоря, не видят в Москве единственную причину своих проблем", - резюмирует агентство.

Эксперт, опрошенные CNN, считают, что Зеленский должен продолжать "пиар-магию" и еще интенсивнее заявлять о то, что "Украина все еще добивается прогресса".

"Как только люди почувствуют, что Киев находится в проигрыше, они могут начать спрашивать, почему мы продолжаем поставлять дорогое оружие Украине во время экономического кризиса", - говорится в статье.

Ранее мы писали, что глава МИД Британии и кандидат в премьеры Лиз Трасс прогнозирует тяжелую зиму для страны.

Кроме того, сообщалось, что Кличко заявил, что грядущей зимой топить в Киеве будут хуже и призвал запасаться теплыми вещами.