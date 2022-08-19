Цена газа в Европе на торгах в пятницу, 19 августа, превысила 2700 долларов за одну тысячу кубометров. Это произошло впервые с марта текущего года.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи Intercontinental Exchange (ICE).

Общий рост стоимости газа с начала дня составил 8%. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2712 долларов за одну тысячу кубометров, или 261 евро за МВт·ч.

Это произошло на фоне новости о том, что единственная турбина газопровода "Северный поток - 1" будет остановлена 31 августа для проведения ремонтных работ, которые, предположительно, продлятся три дня.

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