Если РФ прекратит поставки, Германии хватит запасов газа менее, чем на три месяца.



Об этом пишет Bloomberg.

По словам президента Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера (агентство регулирует энергетический сектор страны), пополнение запасов газа до 95% к ноябрю покроет потребности в отоплении, промышленности и электроэнергии примерно на 2,5 месяца, если Россия полностью прекратит поставки.

Запасы в настоящее время заполнены на 77%, что на две недели опережает планы по заполнению.

"Мы немного быстрее, чем раньше, заполняем хранилища, но это не признак того, что мы можем расслабиться. Напротив, это следует понимать как толчок. Давайте продолжим", - заявил Мюллер







Напомним, ранее стало известно, что Германия не смогла решить свои газовые проблемы с помощью Катара по версии немецкого издания Deutsche Wirtschaftsnachrichten.



Министр экономики ФРГ совершил визит в Катар в марте, когда для Германии стала в полной мере обозначаться угрожающая газовая перспектива. Он провел переговоры со своим катарским коллегой, шейхом Аль-Тани. Говорилось о регулярных и обширных поставках сжиженного газа, начиная уже с ближайших месяцев. Но с тех пор подвижек не случилось.



Также мы писали, что Венгрия начала получать российский газ сверх контрактов. Это стало возможным осле поездки министра иностранных дел Петера Сийярто в Москву. В то же время Польше хватит газа до декабря. Позже страна может столкнутся с дефицитом в 40% от спроса.

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