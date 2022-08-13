В МИД Венгрии заявили, что "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов - по результатам переговоров министра иностранных дел Петера Сийярто в Москве.

Об этом 13 августа заявили в МИД Венгрии.

Предполагается, что до конца августа по "Турецкому потоку" в Венгрию будет ежедневно поступать по 2.6 млн кубометров газа дополнительно.

Как писала "Страна", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посещал Москву в конце июля с целью договориться о дополнительных поставках газа. Глава МД Венгрии заявил, что в Европе возник энергетический кризис, а Будапешт должна обеспечить себя газом перед холодами. "Заполнение хранилищ природного газа происходит по плану, у нас сейчас заполненность 27,3%, чего достаточно для энергобезопасности при нормальных условиях", – заявил Сийярто.

Дипломат также говорил, что венгерские власти хотят получить дополнительные 700 миллионов кубометров газа от Москвы. На эту просьбу глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, что запрос Венгрии будет рассмотрен.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища Венгрии сейчас заполнены примерно на 50%, что покрывает 29% ее годового потребления.

При этом Венгрия, примерно на 85% зависит от российского газа, поэтому решительно выступает против идеи санкций ЕС по импорту российского газа. Глава МИД Венгрии Сийярто назвал план ЕК по снижению потребления газа на 15% "практически невыполнимым".

Свою политику по отношению к РФ в Венгрии называют "прагматическими отношениями".

Согласно 15-летнему соглашению с российским "Газпромом", подписанным в прошлом году, Венгрия получает 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 миллиард кубометров через газопровод из Австрии.