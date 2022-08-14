Попытки Германии решить свои газовые проблемы с помощью Катара провалились, несмотря на бодрые прогнозы министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten.

Хабек совершил визит в Катар в марте, когда стала в полной мере обозначаться угрожающая газовая перспектива для его страны. Он провел переговоры со своим катарским коллегой, шейхом Аль-Тани. Говорилось о регулярных и обширных поставках сжиженного газа, начиная уже с ближайших месяцев. Но с тех пор не произошло ничего.

По факту, Катар поставляет газ в Италию вместо Германии, пишет Deutsche Wirtschaftsnachrichten.

Ни одна из крупных немецких энергетических компаний (EnBW, RWE, Vattenfall, E.On и Lex Uniper) с тех пор не заключила контракта с катарскими поставщиками. Часть компаний договорилась лишь о дополнительных поставках СПГ из США. Например, EnBW объявила о заключении контракта с Venture Global LNG, согласно которому планирует закупать 1,5 миллиона тонн сжиженного газа в год, но только с 2026 года.

Несмотря на сложности с поставками газа из Катара, Германии удалось заполнить свои газовые хранилища на 75,43%, что означает опережение графика закачки топлива в стране. В мае 2022 года ЕС принял регламент о хранении газа, согласно которому Германия собиралась достичь отметки в 75% только к 1 сентября. Соответственно к 1 октября - 85%. И к 1 ноября - 95%.

Напомним, в Германии возник энергетический кризис из-за того, что российский "Газпром" значительно уменьшил поставки газа. Как пишет Bild, Германия зимой может столкнуться не только с дефицитом газа, но и с нехваткой электроэнергии.