Германии удалось заполнить свои газовые хранилища на 75,43%, что означает опережение графика закачки топлива в стране. Об этом пишет DW.

По данным издания, в мае 2022 года ЕС принял регламент о хранении газа, согласно которому отметки в 75% планировалось достичь к 1 сентября. Соответственно к 1 октября - 85%. И к 1 ноября - 95%.

"По плану Евросоюза, увеличенные запасы газа должны позволить компенсировать любые колебания газового рынка, вплоть до полного прекращения поставок газа из России", - сообщили в DW.

В свою очередь Ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода INES указывают, что ускорить заполнение хранилищ удалось за счет: снижение потребления голубого топлива летом и увеличения объемов его импорта из Северо-Западной Европы.

Напомним, в Германии возник энергетический кризис из-за того, что российский "Газпром" значительно уменьшил поставки газа. Как пишет Bild, Германия зимой может столкнуться не только с дефицитом газа, но и с нехваткой электроэнергии.

Накануне Венгрия также начала получать российский газ сверх контрактов. Это стало возможным осле поездки министра иностранных дел Петера Сийярто в Москву.

Также мы писали, что Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом в 40% от спроса.

Тем временем в Украине "Нафтогаз" объявил дефолт и пытается договориться с держателями своих облигаций об отсрочке выплат. Украинцев уже сейчас пугают "сверхсложной зимой" и перебоями с отоплением, поэтому жители начали утеплять дома и покупать буржуйки.