"Нафтогаз Украины" начал процедуру переговоров с держателями своих облигаций об отсрочке выплат.

Об этом сообщает сайт Кабмина.

Владельцам облигаций предлагают согласовать отсрочку выплат на период до двух лет.

"Акционерное общество "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" приступило к процедуре запроса к держателям еврооблигаций относительно внесения изменений в условия его соответствующих долговых обязательств. Держателям еврооблигаций предлагается согласовать определенные изменения в условия таких ценных бумаг, в том числе отсрочку сроков уплаты тела и процентов на период двух лет", - сказано в сообщении.

В случае одобрения сделки с долговыми обязательствами по еврооблигациям "Нафтогаза" будут способствовать дальнейшему сохранению валютной ликвидности в стране, позволяя "Нафтогазу" сосредоточить свои имеющиеся финансовые ресурсы на стратегических приоритетах, таких как приобретение достаточного объема природного газа для обеспечения ожидаемых потребностей в течение отопительного сезона, отметили в Кабмине.

Кабинет министров призвал инвесторов поддержать предложения операций по управлению долгом "Нафтогаза", которые являются частью проактивного управления Украиной своими долговыми обязательствами, а также долговыми обязательствами важных государственных учреждений во взаимодействии с инвесторами и с учетом приоритетов и стратегических целей Украины.

Как писала "Страна", 26 июля "Нафтогаз" объявил о своём дефолте.

Вскоре после этого стало известно, что в "Нафтогазе" намерены немедленно предложить держателям еврооблигаций новое соглашение на отсрочку выплат.