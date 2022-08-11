Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40 процентов от необходимого.

Об этом заявил представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк в эфире польского радио ТОК FM.

"Мы несколько месяцев слышали заверения правительства о том, что нам хватит угля на зиму. Мы знаем, как это закончилось: аварийными закупками по всему миру и нехваткой. Так же и с газом. Правительство заверяет, что газа нам хватит на зиму. Мы решили это проверить. Наши аналитики проанализировали рынок газа в Европе, в Польше, наши контракты и состояние хранилищ. Оказалось, что, как считают наши аналитики, уже в декабре в Польше может появиться нехватка газа на уровне 40 процентов спроса", - сказал он.

По его словам, это означает, что если перед отопительным сезоном нефтегазовый концерн PGNiG не заключит какие-то новые контракты, то нехватку газа придется закупать на бирже.

"Если все придется покупать на бирже, то это будут траты на уровне более 30 миллиардов злотых (более 6 миллиардов долларов). Это приведет к еще большему подорожанию газа в Польше", — сказал он.

"Правительство делает хорошую мину при плохой игре. Ситуация очень накаленная", — добавил Юзефяк.

Как подчеркнул эксперт, "вся Европа охвачена газовым кризисом, нехватку будет сложно восполнить, так как очередь на покупку дополнительного газа очень длинная".

"Правительство говорит о Baltic Pipe, но не говорит о контрактах, которые подписаны. Есть задержки в эксплуатации месторождений на норвежском шельфе. И это одна из причин, по которой эта зима будет сложной в деле поставок газа", — считает представитель Greenpeace Polska.

По его словам, в сложившейся ситуации нужно не только думать о том, как пережить предстоящую зиму, но и начинать действовать, чтобы республика как можно скорее стала независимой от ископаемого топлива.

Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.

"Страна" сообщала, что в Венгрии из-за энергетического кризиса запретили экспортировать дрова.

Также мы писали, что жители Нидерландов закупают печки и дрова к зиме в связи с ростом цен на газ.