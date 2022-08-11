В Венгрии вступает в силу запрет на экспорт дров, решение было принято министерством сельского хозяйства страны в связи с энергетическим кризисом.

Об этом в Facebook сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

"Запрещается вывозить дрова из страны. В связи с энергетическим кризисом, вызванным войной и брюссельскими санкциями, правительство вводит запрет на экспорт энергоносителей, в том числе дров. Правительство контролирует экспорт дров за границу, имеющий стратегическое значение с точки зрения энергобезопасности, в случае необходимости может его ограничить или воспользоваться преимущественным правом покупки", - написал Надь.

Напомним, накануне ограничения на операции с дровами ввели в Молдове. Там по ночам (с 23:00 до 6:00) запретили перевозить дрова на фоне ожидания энергетического кризиса.

Спрос на дрова в Молдове значительно вырос и теперь он сильно превышает имеющиеся запасы.

Также мы писали о том, что жители Нидерландов закупают печки и дрова к зиме в связи с ростом цен на газ.

Кроме того, сообщалось, что жителям Запорожской области советуют утеплить жилье и запастись дровами.