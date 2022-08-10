В Молдове запретили перевозить дрова в ночное время на фоне энергетического кризиса.

Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям на заседании 8 августа, сообщается на ее сайте.







Президент Фонда экологического развития Молдовы Дмитрий Ройбу предупредил, что страна "столкнется с хаотичной, незаконной и неконтролируемой вырубкой лесов, что приведет к сокращению площади лесонасаждений".



По словам Ройбу, площадь лесов в Молдове на данный момент составляет около 13% от территории страны, что почти в три раза меньше, чем в европейских странах. С 1 августа цена на газ для потребителей в Молдове выросла на 24%.



Перевозка дров будет запрещена с 23:00 до 6:00. Государственное лесохозяйственное агентство Молдовы начнет вести учет заготовленной и проданной древесины, будут также фиксировать места хранения запасов. Древесину теперь смогут продавать только бытовым потребителям и госучреждениям с ограничением в 3 кубометра на одно домохозяйство.

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