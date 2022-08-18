В Украине становится все более непонятной ситуация с добычей газа.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что около 50% добычи находится в зоне боевых действий. То есть по сути половина объемов газа собственной добычи под вопросом.

Ранее Витренко предупреждал, что добыча газа в Украине снизится. Но называл далеко не такие радикальные показатели - всего 7-8%.

"Исходя из этих прогнозов строился газовый баланс. И поэтому в профильной среде особой паники до последнего не было. Ведь если добыча упадет па 8%, то это с лихвой перекроет снижение потребления из-за спада промышленности. Дело в том, что точный газовый баланс никому не известен, мы можем оперировать только общими цифрами. Например, по закачке газа в подземные хранилища. Но сколько там газа НАКа, а сколько - частных компаний и нерезидентов, неясно. После откровений Юрия Витренко о 50% добычи в зоне боевых действий картинка уже не такая радужная. И в свете этого призывы власти запасаться на зиму одеялами, дровами и буржуйками заиграли новыми красками", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Почему ситуация с внутренней добычей газа сейчас очень важна?

Ранее при прогнозах на то, сколько Украине нужно газа, эксперты исходили из того, что из-за захвата Россией части территории Украины, а также из-за остановки значительной части промышленности, стране нужно будет гораздо меньше газа, чем в прошлые годы. И потому зиму можно будет пройти на газе собственной добычи. А если и придется закупать импорт, то совсем немного.

Однако, с учетом, озвученных Витренко цифр, получается, что в зоне риска из-за военных действий находится очень значительная часть собственной добычи газа.

Разбирались, насколько это действительно так и чем чревато для людей и бизнеса.

Газовый счетчик

Мы уже писали о тревожных прогнозах по поводу суперсложного отопительного сезона: людям советуют запасаться теплыми вещами и одеялами, скупать дрова и буржуйки. В шоке и бизнес: газовый ценник для компаний подскочил до 41-45 гривен за куб.

Тем не менее власти до последнего заявляли, что подготовка к зиме под контролем. В подземные хранилища планируется закачать 19 млрд кубов газа, чего с учетом снижения потребления должно хватить.

О снижении внутренней добычи газа было известно еще несколько месяцев назад. Юрий Витренко спрогнозировал сокращение объемов добычи на 7-8%. Примерно о таком же минусе говорили частные добытчики.

Но даже с учетом этого Украина должна была получить около 18-19 млрд кубов газа.

При этом потребление, которое в прошлые годы составляло примерно 27 млрд кубов, в нынешнем упадет примерно до 20-22 млрд, по оценкам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука. Такие же цифры называли и в Минэнерго.

"Потребности в газе снизятся из-за того, что, во-первых, отпадает часть регионов, которые либо во временной оккупации, либо там невозможно будет провести отопительный сезон (например, об отсутствии возможностей начать отопительный сезон уже объявили власти подконтрольной Украине части Донецкой области - Ред.). Во-вторых, остановилась часть промышленности. Только по "Азовстали" минус полмиллиарда кубов", - пояснил Попенко.

Руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев добавил, что именно от таких расчётов отталкивались аналитики, прикинув, что Украина, чтобы более-менее нормально перезимовать, должна докупить 2-3 миллиардов кубов газа - и то на всякий случай. А вообще их можно и не докупать.

Но, с учетом заявления Витренко о 50% добычи в зоне боевых действий, ситуация становится кардинально иной.

Как испаряется газ

В недавнем интервью глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, говоря о влиянии войны на энергорынок, обмолвился, что около 50% добычи находится в зоне боевых действий в Харьковской области.

"Речь идет о Шебелинке. Завод по переработке газового конденсата там был выведен из строя ракетным ударом еще несколько месяцев назад, но добыча газа идет. Там добывается больше 6 млрд кубов из около 13 млрд "Укргаздобычи", то есть довольно внушительные объемы. До сегодняшнего дня, к счастью, ничего критического не случалось, но идет война, и, конечно же, все возможно - от обстрелов до захвата", - говорит Юрий Корольчук.

Госпредприятие "Шебелинкагаздобыча", как указано на его официальном сайте, обеспечивает более 40% добычи природного газа в Украине.

Разработка ведется на 57 нефтегазоконденсатных месторождениях, и не только в Харьковской, но также Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Полтавской областях. Из них более-менее спокойными в плане военных действий можно назвать только Полтавскую и Днепропетровскую.

В целом же, если смотреть в разрезе регионов, то прифронтовая Харьковская область обеспечивает 45% всей добычи газа. Полтавская 44%, Львовская - 4%, остальное - другие регионы. На Харьковщине "Укргаздобыча" разрабатывает Шебелинское, Западно-крестищенское, Ефремовское и Мелеховское месторождения.

Самое большое - Шебелинское. И оно же находится ближе всего к зоне боевых действий.

К слову, часть месторождений, который разрабатывает "Нафтогаз" и его дочерние структуры, уже находятся под контролем россиян. Например, Святогорское месторождение около Северского Донца на границе Донецкой и Харьковской областей, где добывался газ из твердых пород песчаников (он добывается по той же технологии гидроразрыва пласта, что и сланцевый газ). Также захвачено россиянами или находится в зоне активных боевых действий крупнейшее месторождение сланцевого газа - Юзовская площадка (ее в 2013 году начинал разрабатывать международный гигант Shell, но уже в следующем году из-за войны на Донбассе отказался). Сейчас Азовской площадкой владеет НАК "Нафтогаз".

"Если гипотетически предположить, что Шебелинка не будет давать газа, поступления газа собственной добычи упадет с 40 млн кубов до 20 млн кубов в день. По месяцу это дефицит в 600 млн, по сезону - до 3 млрд кубов. То есть если уже сейчас готовиться к худшему, то вместо 19 млрд кубов нужно закачать в ПГХ минимум 22 млрд, а еще лучше 24 млрд. При нынешних котировках в Европе в 2500 долларов за тысячу кубов нужны огромные деньги. И даже при наличии денег найти свободные объемы газа в Европе, готовящейся к энергетическому голоду, очень сложно. Но зимой это вообще будет практически нереально", - говорит Корольук.

Понятно, что это расчеты по пессимистическому сценарию.

Вряд ли Украина потеряет сразу 50% добычи, если только россияне не будут наносить целенаправленных ударов по центрам газодобычи.

Но непонятная ситуация сейчас и с газом частных добытчиков. Формально они тоже заявляют о небольшом спаде, хотя и признают, что в войну работать нелегко.

Как сказал исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко, есть месторождения, захваченные россиян, и там добыча уже не ведется. В итоге он прогнозирует спад по частным добытчикам на 7-8% в год.

Впрочем, по словам Корольчука, в реальности частники могут сократить добычу на 2 млрд из 6 млрд кубов, которые они выдают на рынок.

О причинах мы уже писали: частники не могут договориться с правительством о ренте (которая привязана к цене газа в Европе), а с НАКом - о закупочной цене на газ. Кабмин недавно принял постановление, которым обязал "Нафтогаз" выкупать у частных компаний газ, но о цене там ничего не сказано.

"Это может быть как цена европейского хаба, то есть 2500 долларов, что, конечно, вряд ли, так и цена внутреннего рынка, то есть 40-45 тысяч за тысячу кубов. А может быть и намного меньше. Торги как раз идут", - отметил Рябцев.

То есть, если компромисса не найдут, дефицит газа может оказаться еще более значительным.

"Интрига в хранилищах. Сколько из 12,5 млрд там газа НАКа, а сколько - частных инвесторов, в том числе нерезидентов. И смогут ли они его забрать в самый неподходящий момент. Также вопрос, не связаны ли заявления Витренко о рисках в газодобыче с подготовкой общества, что с газом будет очень плохо. Собственно, в эту же канву ложатся страшилки мэров городов о сложной зиме (о ней уже высказались мэр Киева Виталий Кличко и Львова Андрей Садовый)", - добавил Попенко.

Ценник идет к 60 гривням за куб

Корольчук говорит, что какая бы ни была ситуация с газом, для промышленности он будет только дорожать. На предприятиях говорят, что некоторым выставили цены за 40 гривен за куб.

"Прогноз на сентябрь. 41-45 гривен за куб", - говорит глава "Молочного альянса" Сергей Вовченко.

И этот ценник уже шокирует бизнес.

"Нам пока предлагают по 36,6 гривен за куб. Если будет дороже, все просто посыпется", - добавил руководитель концерна "Ярослав" Александр Барсук.

Между тем, по словам Корольчука, ценники на газ для бизнеса будут двигаться в сторону 60 гривен за куб и даже выше.

"По формуле импортного паритета вполне может и 90 гривен быть, причем уже в ближайшее время", - говорит эксперт.

При таких ценниках на газ бизнес просто остановится. Проблема с дефицитом газа будет решена, но очень сомнительным способом: экономику окончательно добьют, добавил Рябцев.

Ассоциация "Укрцукор" уже сообщила, что из-за дорогого газа в Украине остановятся 10 сахарных заводов.

"Цена на коммерческий газ, который предлагают предприятиям, такая, что можно сразу не запускать завод, ведь каждый килограмм производимого на этом газе сахара приносит только убытки. Это и стало причиной того, что в этом году еще 10 заводов работать не будут, то есть запустится только 22 сахарных завода по всей Украине", - говорится в сообщении.

Попенко отмечает, что будут страдать и люди. Им ценники на газ и отопление повышать не будут. Но не факт, что они получат саму услугу.

"Есть вероятность перебоев с поставками газа, отключений и прочего. Это касается бюджетников, сферы образования и жилого сектора. Мерзнуть этой зимой придется всем", - подытожил Попенко.