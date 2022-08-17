Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал о тяжелой ситуации в топливной сфере из-за ракетных ударов РФ.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

"Если говорить о полномасштабной войне, с 24 февраля, во-первых, мы потеряли многие наши нефтяные и перерабатывающие активы. Тот же Шебелинский газоперерабатывающий завод. Из-за ракет. Он не работает и не может работать в ближайшее время", - заявил Витренко.

Похожая ситуация и с Кременчугским НПЗ, миноритарным акционером которого является "Нафтогаз".

"Мы не можем по военным причинам об этом говорить, но наша нефтяная и перерабатывающая инфраструктура очень сильно повреждена, те же нефтебазы, у "Укрнафты" очень много повреждений", - сказал Витренко.

Менее критичная ситуация с подземными хранилищами газа, но некоторые из них оказались в зоне оккупации. В Харьковской области, где ведется добыча газа, идут активные бои.

По его словам, почти 50% добычи природного газа Украины оказалась в зоне боевых действий в Харьковской области.

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