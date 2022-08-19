Вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики выступил за запуск газопровода "Северный поток-2". По его словам, такой шаг может помочь немцам "не замерзнуть зимой".

Об этом Кубики сообщил в интервью немецкой медиагруппе RND.

"Мы должны открыть "Северный поток-2" как можно скорее, чтобы заполнить наши хранилища газа на зиму. Нет веской причины не открывать "Северный поток-2", - заявил Кубики.

По словам вице-спикер Бундестага, "газ из "Северного потока-2" ни чем не отличается от газа из "Северного потока-1".

"Это всего лишь другая труба", - пояснил Кубики.

"Если таким путем к нам будет поступать больше газа, может быть, даже весь гарантированный контрактом объем, это поможет людям не замерзнуть зимой, и наша промышленность не понесет серьезного ущерба", - добавил вице-спикер в своем интервью.

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