Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов (около $350 млн американских - Ред.) на закупку газа к отопительному сезону.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Twitter.

"Очередной шаг солидарности от Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону", - написал Шмыгаль.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский намекнул премьеру Канады о недовольстве передачей России турбины для "Северного потока".

После этого Канада объявила о выделении $6 млн на ядерную безопасность в Украине.

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