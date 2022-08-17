США пока не видят признаков оказания Китаем военной помощи России в связи с войной в Украине.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 17 августа.

По его словам, Штаты "считают рутинными" предстоящие учения "Восток" в России с участием КНР, Индии и ряда других стран.

По словам Прайса, у этих государств есть суверенное право на их проведение.

Ранее "Страна" сообщала, что на территории России с 30 августа по 5 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". В них примут участие Индия, Беларусь, Таджикистан, Монголия и Китай.

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