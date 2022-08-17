На территории России с 30 августа по 5 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022".

В них примут участие Индия, Беларусь, Таджикистан, Монголия и Китай.

Учения будут проходить на территории Восточного военного округа, включающего в себя Забайкалье и Дальний Восток РФ. Штаб округа находится в Хабаровске.

Ранее Китай заявлял, что его участие в этих учениях не связано с "текущей международной и региональной ситуацией", а происходит "согласно ежегодному плану сотрудничества между китайскими и российскими военными и консенсусу".

Также Китай заявлял о готовности усилить стратегическое взаимодействие с Россией.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.