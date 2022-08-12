С сентября Казахстан будет продавать часть своей сырой нефти через Азербайджан.

Об этом сообщает Reuters.

Издание со ссылкой на свои источники пишет, что Казахстан ищет альтернативы маршруту через Россию, который Москва угрожала закрыть.

Экспорт казахстанской нефти составляет более 1% мировых поставок, или примерно 1,4 млн баррелей в сутки.

В течение 20 лет они поставлялись по трубопроводу КТК в российский черноморский порт Новороссийск, обеспечивающий выход на мировой рынок. Но в июле российский суд пригрозил его закрыть.

Напомним, Приморский суд Новороссийска на 30 дней приостановил деятельность морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Через него нефть из Казахстана идет в Евросоюз. Названная причина - "производственные нарушения и несоблюдение экологических требований".

Также "Страна" сообщала, что, по данным Bloomberg, южные государства Европы тайно закупают российскую нефть в рекордных объемах. Так, Испания впервые с апреля закупила партию нефти марки Urals, хотя, по данным издания, поставка была произведена из Казахстана.