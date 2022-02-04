Российская нефтегазовая компания "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали подписали Меморандум о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития. В соглашении говорится о поставках в течение десяти лет ста миллионов тонн нефти через Казахстан для нефтеперерабатывающих заводов Китая.

Об этом сообщает пресс-служба "Роснефти" в пятницу, 4 февраля.

Переговоры между "Роснефтью" и CNPC состоялись в ходе визита российской делегации в Пекин, где президент РФ Владимир Путин встретился с китайским коллегой Си Цзипином.

В соответствии с соглашением российская НК и CNPC "проработают перспективы взаимодействия по ряду направлений низкоуглеродного развития, в частности: сокращение выбросов парниковых газов, в том числе метана, технологии повышения энергоэффективности, а также улавливания и хранения CO2 (CCS)".

Напомним, по итогам встречи Путин и Си Цзиньпин в Пекине подписали заявление о "безграничной российско-китайской дружбе".

Также мы писали, что цена нефти Brent превысила $92 за баррель впервые с 2014 года.