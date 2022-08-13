США выразили Индии обеспокоенность тем, что она использовала для экспорта топливо, изготовленное из российской сырой нефти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью главы Центробанка Индии Майкла Патры.

Министерство финансов США заявило Индии, что ее судно отобрало нефть из российского танкера в открытом море и доставило ее в порт Гуджарат на западном побережье, где ее переработали и отправили дальше.

Патра рассказал, что ему сообщили о том, что российскую нефть превращают в дистиллят, который используется для изготовления одноразового пластика. Он не указал занимающегося этим нефтепереработчика.

Известно, что санкции США против Москвы за вторжение в Украину запрещают импорт энергетических продуктов российского происхождения, включая сырую нефть, нефтепродукты, дистилляты, уголь и газ.

В посольстве США в Нью-Дели заявили, что пока не комментируют ситуацию.

Напомним, Индия является третьим импортером в мире и потребителем нефти. Раньше она редко покупала российскую нефть, однако с начала войны индийские нефтепереработчики раскупают российскую нефть по сниженным ценам. Так, с 27 мая по 15 июня закупки выросли в шесть раз, так как трейдеры предлагают Индии скидки до 30%.

Ранее мы писали, что США призвали Индию покупать не слишком много российской нефти и торговаться при заключении контрактов.

Также "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден убеждает покупателей российской нефти ограничить цены, чтобы избежать "разрушительного подорожания".