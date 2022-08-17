Власти Китая приняли решение послать войска в Россию для участия в учениях.



Об этом сообщают в Сети Министерства Обороны Китая.



"Китайские военные направляются в Россию для участия в учениях "Ориентал-2022"", - гласит заголовок сообщения.



В заявлении также указано, что в учениях также примут участие войска Индии, Беларуси, Таджикистана, монголии и других стран.



По словам Минобороны КНР, войска направляются в Россию "согласно ежегодному плану сотрудничества между китайскими и российскими военными и консенсусу".

Решение Китая "не имеет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией", заверили в Минобороны Китая.







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