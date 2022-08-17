Действия Китая подорвали статус-кво вокруг Тайваня.

Такое заявление сделал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 17 августа.

По словам Прайса, Пекин активизирует усилия, угрожающие стабильности в регионе.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня накалилась в результате визита на остров спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. После прилета американский политик заявила, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая, а является свидетельством поддержки тайваньской демократии.

Китай отреагировал на визит масштабными учениями вокруг острова. Китай в рамках учений возле Тайваня впервые использовал дальнобойную артиллерию для стрельбы через пролив и запустил гиперзвуковые ракеты.