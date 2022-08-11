Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предупреждал президента США Джо Байдена во время их телефонного разговора 28 июля, что сейчас не время для полномасштабного кризиса.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Звонок состоялся на фоне возобновившейся напряженности, связанной с позицией Пекина и Вашингтона в отношении Тайваня, и за несколько дней до того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила остров.

В ходе беседы Си предостерег Байдена от игры с огнем по этому вопросу. С другой стороны, Байден сказал Си, что ему следует избегать шагов, которые могут поставить под угрозу региональную стабильность.

Ранее китайские медиа подробно рассказывали о звонке лидеров. Они тоже писали о словах Си, сказанных Байдену: "Играющий с огнем непременно сам себя обожжет". А также о предупреждении, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела китайской державы и Тайваня.

Кроме того, во время разговора 28 июля Байден и Си обсуждали Украину.