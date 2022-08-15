Появилась реакция Китая на поездку в Тайвань очередной делегации законодателей из США. Китай будет проводить военные учения и патрулирование вокруг Тайваня "в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона".



Об этом сообщил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ши И, в официальном аккаунте этого командования.

По его словам, целью учений является "повышение боеготовности". При этом он не уточнил, сколько они продлятся и сколько военных в них участвует.

"Визит американских конгрессменов на Тайвань нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая", - заявляют в Минобороны Китая.

Также там сообщили, что боевые учения и патрулирование вокруг Тайваня с участием разных родов войск "должны стать решительным отпором и сдерживающим фактором для тайваньско-американского сговора".



Напомним, ранее мы писали о том, что в Китае готовят встречу Байдена и Си Цзиньпина. Она может состояться уже в ноябре.



Также "Страна" рассказывала о том, что во время разговора с Байденом Си Цзиньпин предупреждал президента США по поводу Тайваня.



