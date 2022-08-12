Китайские официальные лица готовят встречу Си Цзиньпина с Джо Байденом в ноябре 2022 года.

Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

По данным издания, встреча может пройти в рамках зарубежного турне лидера КНР – на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества или на саммите лидеров стран G20.

Позже информацию журналистов подтвердил и Белый дом, но ни время проведения встречи, ни её место в администрации Байдена называть не стали.

Напомним, президент США Джо Байден обеспокоен тем, что Китай расширяет военные учения вокруг Тайваня.

Ранее мы писали, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предупреждал президента США Джо Байдена во время их телефонного разговора 28 июля, что сейчас не время для полномасштабного кризиса. В ходе беседы Си предостерег Байдена от игры с огнем по вопросу Тайваня. С другой стороны, Байден сказал Си, что ему следует избегать шагов, которые могут поставить под угрозу региональную стабильность.

Также "Страна" сообщала, что в ЦРУ заявили, что главным приоритетом станет противодействие Китаю, а не борьба с терроризмом. В США хотят собрать больше информации о развитии Китаем передовых технологий, поскольку при президенте Си Цзиньпине Китай инвестировал триллионы долларов в квантовую науку, искусственный интеллект и другие технологии, которые, вероятно, изменят методы ведения будущих войн и структуру экономики.