Военные объекты Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Об этом сообщает The Japan Times.

Напомним, сегодня вечером в аэропорту Суншань тайваньской столицы Тайбэй приземлился американский военный самолет SPAR19 с председателем Палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту.

В последние полчаса до посадки самолета Китай закрывал небо над Тайваньским проливом для гражданских самолетов, а также направил свои истребители в сторону Тайваня. Им навстречу из Японии направились ВВС США.

По данным СМИ, Пелоси приехала не одна, а в с составе делегации из семи человек. Поскольку в том регионе уже позднее время, теперь Пелоси проведет ночь в Тайбэе, а уже с утра посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь, после чего делегация покинет Тайвань.

Эта поездка вызвала крайне жесткую реакцию Китая и привело к резкому росту напряженности между КНР и США, ведь Пекин считает Тайвань своей территорией, хоть и неконтролируемой на данный момент.

Министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осудило его. Также в китайском ведомстве завили, что визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике.

"Страна" следит за тем, что происходит вокруг визита Пелоси на Тайвань в обновляемом материале.