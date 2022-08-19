Единственная турбина "Северного потока" будет остановлена 31 августа на трое суток на ремонт.

Об этом говорится в заявлении "Газпрома", передают российские издания.

Это означает, что в течение трех дней газ не будет поставляться по этой трубе вообще.

Отметим, что накануне Siemens Energy в шутку предложила составить плейлист для "одинокой" турбины для СП-1. Эта турбина в июне была отремонтирована в Канаде и с середины июля находится в Германии, дожидаясь отправки в РФ. Однако "Газпром" отказывается ее забирать, потому что ее поставка в ФРГ якобы не соответствовала условиям контракта.

Тем временем сообщается, что в случае прекращения поставок из России у Германии останется газа меньше, чем на три месяца. По словам президента Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера (агентство регулирует энергетический сектор страны), пополнение запасов газа до 95% к ноябрю покроет потребности в отоплении, промышленности и электроэнергии примерно на 2,5 месяца, если Россия полностью прекратит поставки.

При этом канцлер Олаф Шольц исключил возможность запуска "Северного потока-2" даже в случае тяжелой зимы.