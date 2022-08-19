Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает "неправильным и абсурдным" предложение вице-спикера Бундестага Вольфганга Кубики запустить газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщила пресс-секретарь Линднера, передает RND.

При этом Линднер является главой Свободной демократической партии, а Кубики - его заместителем.

Также представителя правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что немецкое правительство не планирует вводить трубопровод в эксплуатацию, и о возобновлении проекта не может быть и речи.

А председатель комитета защиты Мари-Агнес Штрак-Циммерманн обратил внимание Кубики, что в предвыборной программе его партии написано: "Требуем моратория на "Северный поток - 2".

Напомним, ранее Кубики заявлял, что "газ из "Северного потока-2" не отличается от газа из "Северного потока-1" и что "это всего лишь другая труба".

Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц еще раньше исключил возможность запуска "Северного потока-2" даже в случае тяжелой зимы. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на уточняющий вопрос журналиста, исключает ли канцлер ФРГ Олаф Шольц использование трубопровода в осенне-зимний период при осложнении ситуации с газоснабжением, Хебештрайт ответил утвердительно.



"Да, он исключает это. Ясно, что предстоят сложные месяцы, что снижение поставок из России в Германию ставит перед нами вызовы, мы приняли многочисленные меры", - сказал представитель правительства.