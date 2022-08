Компания Siemens Energy, у которой "Газпром" отказывается забирать отремонтированную турбину для "Северного потока-1", в шутку предложила своим подписчикам в соцсетях составить для турбины плейлист, чтобы помочь ей справиться с одиночеством.

"Наша знаменитая турбина все-таки не там, где должна быть. Она стоит в одиночестве на площадке в Мюльхайме. Давайте сделаем бедняге одолжение и создадим для нее плейлист в Spotify", - предложила компания в Twitter.

Первой композицией плейлиста уже стала песня "So Lonely" группы The Police. "Сименс" призывает пользователей предлагать еще варианты.

В комментариях уже начали набрасывать синглы. Среди различные хиты об одиночестве, такие как:

All by myself Селин Дион

I’m still standing Элтона Джона,

Show me the meaning of being lonely группы "Бэкстрит бойз"

