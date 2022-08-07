Технические процедуры по газопроводу "Северный поток" невозможно завершить из-за антироссийских санкций, введенных в том числе Европой и Великобританией, именно поэтому европейские страны оказались сейчас в ситуации энергетического кризиса.

Об этом заявил в интервью радио Times первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Что касается текущей ситуации с "Северным потоком", полагаю, уже объяснялось в деталях, что есть определенные технические процедуры, которые необходимо завершить с помощью оборудования для "Северного потока", а этого сделать нельзя из-за введенных против России санкций", - сказал он, отвечая на вопрос ведущей о том, почему Россия сократила поставки газа в Европу, что создает дополнительное давление на уязвимые слои населения Европы и Великобритании.

Полянский добавил, что "Россия была и остается надежным поставщиком газа в Европу".

"Идея введения антироссийских санкций принадлежит не нам, так что в первую очередь надо спрашивать тех безрассудных европейских политиков, в том числе британских, которые ни во что не ставят интересы своих народов", - подытожил первый зампредставителя России при ООН.

Напомним, в "Газпроме" заявили, что санкции и партнеры не дают возможности установить двигатель на "Северный поток - 1".

Ранее мы писали, что заместитель председателя правления "Газпрома" сообщил, что поставка турбины для газопровода "Северный поток - 1" из Канады в Германию не соответствует условиям контракта.