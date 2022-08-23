Украина не согласится заморозить линию фронта, чтобы успокоить Россию.

Такое заявление сделал Владимир Зеленский на брифинге после саммита "Крымская платформа".

Кроме того, президент сказал, что "Россия вообще не думает о диалоге и никогда не думала об этом, а если мир покажет усталость от войны в Украине, это будет большой угрозой для всего мира".

Напомним, на сегодняшнем саммите Владимир Зеленский пообещал "любыми средствами" освободить аннексированный Россией Крым.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе онлайн-выступления на саммите "Крымской платформы" призвал не проявлять слабость в отношении России и не идти с ней на компромиссы.

Война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.