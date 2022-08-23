Украина вернет аннексированный Россией Крым "любыми средствами".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Крымская платформа".

"Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами", - сказал президент Украины.

Напомним, на саммите "Крымская платформа" Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины.

Ранее мы цитировали слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Запад "никогда не признает" присоединение Россией украинских территорий.

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