Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время онлайн-выступления на саммите "Крымской платформы" заявил, что Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающую системы ПВО, боеприпасы и гранатомёты.

Об этом сообщают СМИ.

"Мы продолжим поставлять оружие. Мы поставили на рельсы новый пакет, включающий другие современные системы ПВО, гранатометы, тонны боеприпасов, противодронных приспособлений, бронированные ремонтно-эвакуационные машины", - сказал канцлер.

Олаф Шольц также заявил, что Запад "никогда не признает" присоединение Россией украинских территорий.

Тем временем во время брифинга в Германии глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что система ПВО Iris-T будет поставлена Украине в ближайшие недели.

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