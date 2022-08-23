В Киеве, во вторник, 23 августа, проходит второй саммит "Крымской платформы". В этом году он проводится в режиме онлайн. Офлайн присутствует президент Польши Дуда, который сегодня прибыл утром в Киев.

Онлайн участвуют ряд других мировых лидеров (в частности - канцлер Германии Олаф Шольц).

Напомним, в прошлом году прошел первый саммит "Крымской платформы", на нем присутствовали представители 46 государств. По итогу стороны подписали общее заявление саммита.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, как проходила "Крымская платформа" в 2021-м.

Также ранее сообщалось, что у Зеленского пообещали визит высокого гостя на День Независимости Украины.

Тем временем, в Украине уже 181-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.