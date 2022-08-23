Президент Владимир Зеленский во вторник, 23 августа, принял участие в поднятии флага ко Дню Государственного флага Украины. Также он поделился видео по случаю праздника.

Ролик опубликован в соцсетях украинского президента.

Зеленский заявил, что украинский государственный флаг вернется на временно захваченные территории навсегда и что Украина "никогда не признает чужого цвета на своей земле и в своем небе".

"Сине-желтый флаг будет развеваться на временно оккупированных территориях. Он будет развеваться всегда. В Мелитополе на площади Победы - там не может быть флага проигравших эту войну. В Херсоне на площади Свободы не может быть флага тех, кто не знает, что такое свобода", - сказал Зеленский в ходе церемонии поднятия флага.

Президент также заявил, что флаг Украины "будет на Азовском проспекте в Бердянске и в Скадовске, над ЗАЭС в Энергодаре и над Каховской ГЭС, на Аджигольском маяке и на Савур-Могиле, на берегах Северского Донца, Кальмиуса, у Олешковских песков - там не может быть флаг тех, кто впервые слышит эти украинские названия".

Также Зеленский добавил, что украинское знамя обязательно будет развеваться в Крыму - в Ялте, Симферополе, Джанкое, на Ай-Петри.

"Украинский и крымскотатарский флаги. И как бы кто-то не пытался исказить историю, именно эти флаги исторически связаны с Крымом", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Киев прибыл Анджей Дуда, он встретится з Зеленским и поучаствует в онлайн-саммите Крымской платформы.

Также мы рассказывали, как в этом году в Украине отпразднуют День Независимости.