Во всех новых зданиях, которые будут строиться в Украине с завтрашнего дня, должно быть бомбоубежище.

Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский, карточка законопроекта опубликована на сайте Верховной Рады.

Законопроект предусматривает, что система сооружений гражданской защиты будет изменена. Речь идет о планировании и застройке на региональном и местном уровнях.

Теперь документация должна обязательно содержать раздел инженерно-технических мер гражданской защиты, который определяет план развития укрытий и обеспечение беспрепятственного доступа к ним. Также еще на стадии разработки строительной документации необходимо вести учет мер гражданской защиты.

Помимо прочего, в законе есть и другие инициативы:

упрощение процедуры передачи земельных участков для строительства бомбоубежищ;

обязательное размещение сооружений гражданской защиты при строительстве объектов, на которых будут постоянно находиться более 50 человек или периодически находиться более 100 человек;

необходимость содержания укрытий в постоянной готовности.

Напомним, 29 июля Верховная Рада проголосовала за обязательные бомбоубежища в новых постройках.

Ранее мы писали, что, по данным ГСЧС, защитных сооружений в Украине хватает только для 10% населения.