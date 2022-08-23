Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может усилить удары в праздничные дни 23-24 августа и пообещал ответить на обстрелы. Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Есть ли угроза? Есть угроза. Она ежедневная, эта угроза. Есть ли дополнительная информация? Я не вижу, чтобы что-то изменилось очень, начиная с 24 февраля. Россия постоянно это делает. Могут ли они увеличить число ударов? Да, они могут сделать это 23-24 числа. Это вся информация, которая у меня есть", - сказал он.

Зеленский также заявил, что Украина совершит мощный ответ, в случае увеличения Россией количества ракетных обстрелов.

"Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? То же самое, что и сейчас. Потому что для меня, как для президента, и как для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс, Харьков, Запорожье - это все одинаково, там везде живут наши украинцы. И ответ такой же будет, как и в этих городах: будут бить нас, будут получать мощный ответ", - сказал он.

Ранее Зеленский предупредил о возможных провокациях РФ ко Дню Независимости.

Как писала "Страна", в Киеве на неделю запретят все массовые мероприятия из-за угрозы обстрелов на День независимости.

Тем временем война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

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