В Госсспецсвязи предупреждают, что ко Дню Независимости могут усилиться атаки со стороны российских хакеров, поэтому украинцам нужно заранее позаботиться о кибербезопасности.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Усиления атак ожидается накануне и в день празднования. Госспецсвязи напоминает, что в зоне повышенной опасности со стороны российских хакеров – госслужащие, военные, работники критической инфраструктуры, которые могут стать точкой доступа к информационным системам государства.

Чтобы обезопаситься, необходимо иметь надежные пароли ко всем важным учетным записям и установить двухфакторную аутентификацию. Следует своевременно обновлять программы на компьютере и смартфоне, удалить все пиратские и русские программы.

Советуется иметь резервные копии важных документов и файлов, а также установить антивирус на устройство, не загружать файлы из неизвестных источников.

Часто хакеры атакуют именно посредством рассылки опасных электронных писем с "горячими" темами, например о дополнительных выплатах. В случае получения подозрительного письма нельзя переходить ни ссылками в нем, а доверять стоит только информации из официальных и проверенных источников.

"Если видите информацию о "материальной помощи ко Дню Независимости", "дополнительных выплатах к празднику" или другим подобным обещаниям, обязательно проверьте это на официальных ресурсах органов власти. Часто за схожими сообщениями скрываются фишинговые атаки", – говорят в службе.

Напомним, в разведке США считают, что РФ планирует ударить по инфраструктуре и гособъектам Украины в ближайшие дни.

Также мы писали о том, что в Офисе президента опасаются, что Россия может нанести удары по Киеву в День Независимости.