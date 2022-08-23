Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сохранение территориальной целостности Украины важно для региональной и глобальной стабильности. И что он будет добиваться скорейшего заключения справедливого мира.

"С самого начала Турция открыто заявляла, что аннексия Крыма неконституционна и незаконна, и не признает ее. Это принципиальная позиция, как по правовым, так и по моральным соображениям. Международное право, по сути, определяет, что Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является", - заявил он во время выступления на саммите "Крымской платформы".

Эрдоган также заявил, что его страна прилагает максимум усилий, чтобы война "закончилась справедливым миром".

Ранее о том, что Запад "никогда не признает" присоединение Россией украинских территорий заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе онлайн-выступления на саммите "Крымской платформы" призвал не проявлять слабость в отношении России и не идти с ней на компромиссы.

Напомним, Эрдоган считает своей целью в ближайшее время организовать встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турции.

Война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

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