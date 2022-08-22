Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает своей целью в ближайшее время организовать встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турции.

Об этом президент Турции сказал на заседании правительства, сообщает CNN Turk.

"Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис в Украине", - сказал Эрдоган в ходе обращения к нации, выступая в Анкаре по итогам заседания кабинета министров Турции.

Ранее мы писали, что постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов заявил, что прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским на данный момент не являются реальными.

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