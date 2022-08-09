В случае присутствия на саммите G20 президента России Владимира Путина президент Украины Владимир Зеленский также может посетить встречу мировых лидеров в Индонезии, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью BBC.

Зеленский еще не решил, принимать ли приглашение на саммит G20, заявил Подоляк.

"Это будет решаться конкретно ближе уже к саммиту, это первое. Второе, президент считает, что он должен находиться на территории Украины, и сегодня онлайн-форматы позволяют эффективно работать на любых саммитах. Но есть третье – если присутствует Путин, то безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия", - сказал Подоляк.

Ранее Зеленский принял приглашение на саммит G20 в Индонезии, куда пригласили Путина. Но назвал два условия.

Напомним, президент Индонезии отказал Зеленскому в поставках оружия, но передал послание Путину от Зеленского.

Тем временем война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

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