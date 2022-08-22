Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что его обманывают.

Об этом Эрдоган заявил в эфире турецкого телеканала Urusal.

Это произошло во время общения с фермерами. Эрдоган заявил, что Зеленский обеспокоен своим положением.

"Тогда вы держите его руку", - советует президенту турецкий фермер.

Эрдоган на это ответил:

"Недостаточно просто держать. Есть много тех, кто обманывает его. Все говорят "мы даем, мы даем", а на деле ничего не дают", - сказал он, имея в виду, вероятно, страны Запада.

Ранее мы писали, что Зеленский сообщил о новом пакете военной помощи США. Полный список оружия для Украины.

Также "Страна" рассказывала, что Эрдоган предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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