Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе онлайн-выступления на саммите "Крымской платформы" призвал не проявлять слабость в отношении России и не идти с ней на компромиссы.

Об этом сообщают СМИ.

"Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства... Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара", - заявил Макрон.

Макрон также в очередной раз призвал Россию прекратить войну в Украине и вывести войска с ее территорий.

"Я в который раз призываю Россию прекратить военные действия и вывести войска с территории Украины", - сказал Макрон.

Он также упомянул, что необходимо использовать все формы дипломатии, чтобы защищать Украину и ее территорию в будущем.

Напомним, выступая на Крымской платформе канцлер Шольц заявил, что Канада и ФРГ согласовали новый пакет "военной помощи" Киеву, включающий системы ПВО, ракетные системы, "тонны" боеприпасов.

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