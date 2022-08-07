Россия хочет заморозить конфликт на полгода, чтобы подтянуть новые войска и вооружение на линию фронта и таким образом решить исход войны.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

"Если Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой", – объяснил Подоляк свое видение военных вероятностей, добавив, что Украина должна приложить усилия, чтобы именно сейчас вернуть как можно больше оккупированных территорий, особенно в южной части страны.

Победой Украины станет возвращение всех территорий в пределах международно признанных границ, заявил Подоляк.

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