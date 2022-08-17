Министр обороны Украины Алексей Резников не считает возможным сценарий "заморозки" войны в Украине, однако допускает снижение ее активности.

Об этом он сообщил в интервью "Голосу Америки".

"Я не думаю, что возможен вариант заморозки. Возможен вариант понижения активности в зависимости от того, какой сезон. И опять же, современная война – это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются с обеих сторон. И, соответственно , каждая сторона требует времени на восстановление", - сказал Резников.

Министр пояснил, что считает возможным охлаждение ситуации с точки зрения боевых столкновений.

"Заморозки" того, что люди хотят называть "конфликтом", я не вижу, потому что это не конфликт. Это – война. Война на выживание. И мы будем защищать себя, чтобы выжить", - заявил Резников.

Также глава Минобороны сообщил, что российские войска, по разным данным, потеряли минимум треть своего боевого потенциала, который был применен во время вторжения Украину.

По его словам, россияне потеряли 30% своего элитного корпуса – десантников, морпехов, спецназовцев. По данным Резникова, на их подготовку было потрачено около 15 лет.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупреждал, что "заморозка" войны в Украине превратит в заложников миллионы людей, как в Северной Корее.

Также мы писали о том, что посол США в НАТО считает, что Россия может заморозить войну в Украине.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

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