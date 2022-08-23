Резиденцию премьер-министра Великобритании в Лондоне на Даунинг-стрит украсили ко Дню независимости Украины.

Соответствующие фото публикует The Guardian.

Ранее "Страна" писала, что администрация США намерена объявить о пакете военной помощи Киеву на $3 миллиарда ко Дню независимости Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.