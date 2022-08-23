В среду, 24 августа, "Укрпочта" выпустит марку "Вільні, Незламні, Непереможні", посвященную Дню Независимости Украины и шести месяцам с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Он заявил, что "торжественные запуски марки с сюрпризами пройдут по всей стране", но место и время сообщать не стал из-за соблюдения мер безопасности.

Марка будет доступна для продажи онлайн - в магазине "Укрпочты" и всех других площадках.

Смелянский рассказал, как можно приобрести марки:

купить набор с погашением онлайн (количество будет ограниченное).

купить абонемент, уже доступный в онлайн-магазине "Укрпочты".

забрать лично, но 26-27 августа.

Он также напомнил, что 24 августа все почтамты страны будут закрыты.

Ранее в Укрпочте анонсировали выпуск марки с псом Патроном и намекнули на марку с Крымским мостом.

Также мы писали, что "Укрпочта" выпустила марку "Добрый вечер, мы из Украины".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.